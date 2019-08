Exclusief voor abonnees

Kinderen overleven kanker veel vaker dan volwassenen

Lieve Van Bastelaere

30 augustus 2019

Een kind dat in de jaren 1960 kanker kreeg, overleefde de ziekte zo goed als nooit. Nu is maar liefst 85% tien jaar na de diagnose nog in leven, terwijl dit voor volwassenen slechts 62% is. De vooruitgang van de geneeskunde alleen kan dit grote verschil tussen volwassenen en kinderen niet verklaren.