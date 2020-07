Kinderen met overgewicht krijgen bezoek aan diëtist terugbetaald IB

06 juli 2020

04u24

Bron: Belga 0 Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) maakt 5 miljoen euro vrij voor de terugbetaling van een bezoek aan de diëtist voor kinderen en jongeren met overgewicht. De maatregel ging al op 1 april in, maar trad pas effectief in werking op 4 mei, zo maakt De Block vandaag bekend.

Kinderen met overgewicht lopen een hoger risico om later ernstige medische problemen, zoals hart- en vaatziekten, diabetes en bepaalde kankers, te ontwikkelen, zegt De Block. Ook psychologisch krijgen ze het vaak hard te verduren. "Het is dan ook van groot belang om zo snel mogelijk samen met het kind en zijn of haar ouders naar een oplossing te zoeken."

Volgens Rian Van Schaik, voorzitster van de Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten (VBVD), zijn diëtisten goed opgeleid om kinderen en jongeren met overgewicht én hun ouders te begeleiden. Ze worden aangeleerd gezondere voedingskeuzes te maken en hun levensstijl te verbeteren.

Terugbetaling

In april 2019 keurde het verzekeringscomité van het RIZIV de terugbetaling van een bezoek aan de diëtist voor kinderen met overgewicht reeds goed. Op 1 april dit jaar ging de maatregel in, maar omdat de dieetpraktijken gesloten waren door de corona-epidemie trad hij pas op 4 mei effectief in werking.

De terugbetaling geldt voor jongeren die tussen zes en zeventien jaar oud zijn, doorverwezen worden door hun huisarts of pediater, een hoog BMI hebben (rekening houdend met hun leeftijd en geslacht) en maximaal tien behandelingen volgen bij een diëtist gedurende een periode van twee jaar.

Op de website vbvd.be zijn de Nederlandstalige erkende diëtisten te vinden, met vermelding van hun expertise.