Kinderen Joke Schauvliege: "Je gaat toch niet stoppen?"

Arnd Leroy

23 maart 2019

13u29

Bron: JOE 0 Joke Schauvliege was vandaag te gast bij Evi Hanssen in het Heilig Huis van Hanssen bij Joe. Ze vertelt er hoe haar kinderen reageerden op haar ontslag en hoe ze haar steunden om verder te doen. Ze had die dag heel weinig contact met het thuisfront. Haar zoon en dochter zagen op televisie hoe hun moeder ontslag nam.

“Mijn zoon lag al in bed, maar hij was nog wakker. Ik heb even met hem gebabbeld en hij stelde enkele vragen. Onze gezamenlijke conclusie was: “Je gaat misschien wat meer thuis zijn mama”. En er verscheen een grote glimlach op zijn gezicht", vertelt Joke Schauvliege.