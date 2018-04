Kinderen gespot op oprit E40 in Drongen Jürgen Eeckhout

24 april 2018

10u21

Bron: Eigen berichtgeving

Een alerte automobilist heeft deze morgen rond 9 uur drie kinderen gespot op de oprit van de E40 in Drongen in de richting van Brussel. Levensgevaarlijk natuurlijk waarbij zowel het Vlaams Verkeerscentrum werd verwittigd en de federale wegpolitie ter plaatse ging.

"We hebben inderdaad ook die melding gekregen", bevestigt woordvoerder van het Vlaams Verkeerscentrum Peter Bruyninckx. "We hebben onze camera's in de buurt onmiddellijk op de oprit gericht, maar van de kinderen was geen spoor meer. Ook de wegpolitie heeft ter plaatse niemand meer aangetroffen."

Of de kinderen nu effectief op de oprit liepen blijft een mysterie. In het verleden zijn nog wel eens mensen op de snelweg beland terwijl ze daar niks te zoeken hadden. "Het gebeurt al eens dat een fietser bijvoorbeeld op de autosnelweg terecht komen. Meestal gaat het om verwarde mensen."