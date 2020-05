Kinderen en jongeren volgen meer nieuws door coronacrisis JOBR

07 mei 2020

17u25

Bron: Belga 0 Ook kinderen en jongeren bekijken en beluisteren meer nieuws als gevolg van de coronacrisis. Dat blijkt uit cijfers die minister van Jeugd Benjamin Dalle (CD&V) donderdag meedeelde in het Vlaams Parlement.

Het jeugdjournaal Karrewiet op Ketnet merkte een toename met 16 procent in het aantal kijkers in de maanden maart en april. MNM, de radiozender van VRT die zich richt op jongeren, trok meer luisteraars online. Sinds 8 maart ging het om een stijging met 36 procent ten opzichte van de eerste maanden van dit jaar. Het Instagramkanaal ‘nws nws nws’ van VRT, dat zich richt op jongeren, heeft vandaag 41.700 volgers. Dat aantal groeit met meer dan 1.000 volgers per week.

De website Watwat.be zag het aantal bezoekers verviervoudigen. Dat platform bundelt de info van organisaties zoals Awel, Sensoa, VDAB en Child Focus. Sinds 18 maart haalde het 217.157 unieke bezoekers. Ook hulplijnen als Awel, JAC en Teleonthaal zien een toename in het aantal vragen, tot een verdrievoudiging toe.

Jongerenperspectief

“Correcte en geverifieerde informatie kan tijdens een gezondheidscrisis zoals deze soms letterlijk levens redden”, zegt Dalle. “De cijfers tonen aan dat kinderen en jongeren met heel veel vragen zitten en zich willen informeren. Het is erg belangrijk dat het jongerenperspectief in de nieuwsberichtgeving en informatieverstrekking niet wordt vergeten. Deze cijfers zijn alvast een pluim voor iedereen die zich hiervoor inzet.”