Kinderen en jongeren mogen komende zomer op kamp: dit zijn alle voorwaarden TTR

22 mei 2020

19u40 880 Kinderen en jongeren kunnen komende zomer op kamp. Daarnaast mogen buurtspeeltuinen in open lucht vanaf woensdag 27 mei opnieuw open. Dat heeft Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle (CD&V) vanavond tijdens een persconferentie gezegd. Ook kampen in het buitenland mogen doorgaan, maar slechts tot maximum 150 kilometer vanaf de Belgische grens.



Kinderen en jongeren kunnen komende zomer op kamp. DAt heeft minister van Jeugd Benjamin Dalle (CD&V) vandaag in samenspraak met virologen, de GEES en jeugdorganisaties beslist. “De kampen kunnen doorgaan vanaf 1 juli. Dat is bijzonder goed nieuws voor de kinderen en jongeren die op een beslissing zaten te wachten. Het creëert hoop en perspectief voor kinderen die in een heel moeilijke periode zitten”, aldus Dalle. In totaal zullen meer dan 23.000 zomerkampen en activiteiten kunnen doorgaan in Vlaanderen en Brussel.

Daarnaast werd beslist dat de buurtspeeltuinen in open lucht vanaf woensdag 27 mei, door de lokale autoriteiten heropend kunnen worden voor kinderen tot en met 12 jaar. Grotere speeltuinen in parken kunnen onder toezicht van de lokale autoriteiten worden geopend onder dezelfde voorwaarden als sportactiviteiten (maximaal 20 kinderen tegelijk). Speeltuinen op het terrein van dierentuinen, musea et cetera kunnen worden heropend onder toezicht van de uitbater om drukte te voorkomen.

Bubbels met 50 personen

Om alles in goede banen te leiden, heeft de sector een basishandleiding opgesteld met enkele regels die voor het hele jeugdaanbod van kracht zullen zijn. “De belangrijkste organisatorische maatregel is dat de activiteiten opgesplitst worden in contactbubbels van maximum vijftig personen (kinderen, jongeren en begeleiding inbegrepen). Grotere kampen kunnen doorgaan, maar op voorwaarde dat ze opgesplitst worden in bubbels van vijftig”, zegt Jurgen Sprangers, directeur van Bataljong. “Dit wil zeggen gescheiden eten, spelen, sporten en slapen. Binnen eenzelfde bubbel is er geen fysieke afstand nodig, tussen de verschillende bubbels wel.” Minister Dalle voegt hieraan toe dat je “vleeshoop of Dikke Bertha dit jaar beter niet kan spelen”.

“Voor bepaalde risicogroepen zal een medisch attest gevraagd worden”, gaat Sprangers verder. “Contactonderzoek is van groot belang. We gaan in het jeugdaanbod registreren welk kind op welke activiteit was en zullen dat onderbouwen met medische fiches voor die kinderen.” Wie ziektesymptomen heeft, kan niet deelnemen.

Buitenlandse kampen

Ook buitenlandse jeugdkampen kunnen doorgaan, maar slechts tot maximum 150 kilometer vanaf de Belgische grens. “Wanneer een kind ziek wordt, kunnen de ouders het kind op een haalbare manier ophalen en naar huis brengen”, luidt de verklaring voor deze maatregel.

Verder wordt benadrukt dat hygiëne op kamp zeer belangrijk is. “Mondmaskers zijn op het kamp zelf niet noodzakelijk, maar wanneer we in contact treden met externen - mensen die zich dus buiten het kamp of de jeugdwerking bevinden - dan hebben we voor iedereen ouder dan 12 jaar mondmaskers voorzien”, zegt Sprangers. Ook ouders, die bijvoorbeeld de kinderen komen afzetten of ophalen, moeten dat met een mondmasker doen.

“We gaan materiaal per bubbel voorzien, zoals stiften en scharen. Groter materiaal kan gewisseld worden, maar dan moeten de contactoppervlakten gereinigd worden. We kiezen ervoor om de activiteiten zo veel mogelijk in open lucht te laten doorgaan. Het is ook nog mogelijk om de locatie te verlaten, maar dat is belangrijk dat het in een bubbel gebeurt en dat we de afstand tot externen respecteren”, klinkt het tijdens de persconferentie. Het is belangrijk om contact met externen zo veel mogelijk te vermijden. Een tweedaagse organiseren, is daarom niet mogelijk. Ook massaspelen zijn niet toegelaten.

Speelpleinwerking

Jeugdorganisaties en speelpleinen zullen een basishandleiding met tien parameters krijgen. Die zijn afgetoest met de experten en zijn gebaseerd op cijfers die de voorbije weken zijn bijgehouden. “Bij speelpleinwerking gaan er telkens andere kinderen en jongeren per dag naartoe. We werken met voorinschrijvingen, maar niet zonder een aantal plaatsen open te laten voor kinderen die op de dag zelf kunnen aansluiten”, zegt Sprangers. Zo kunnen kinderen en jongeren in een kwetsbare situatie ook opgevangen worden. Voorts wordt meegedeeld dat er met tijdstippen zal gewerkt worden waarbinnen ouders hun kinderen kunnen brengen en ophalen.

Daarnaast wordt afgeraden om “met de bus op uitstap te gaan naar een pretpark of andere plekken waar kinderen en jongeren met veel anderen in contact komen”.

Jeugdhuizen

Ook jeugdhuizen, ontmoetingswerking en jeugd(informatie)centra kunnen hun activiteiten weer opstarten voor contactbubbels van maximaal 50 jongeren. Hier moeten jongeren en begeleiders ouder dan 12 jaar de veiligheidsafstand blijven respecteren. Jeugdhuizen die ook een horecafunctie hebben, moeten de algemene regels voor de horeca respecteren.

De volgende vergadering van de Nationale Veiligheidsraad zal plaatsvinden op woensdag 3 juni. Centraal staan dan de culturele sector, de sport en de horeca. Maar er zal ook bekeken worden wanneer en in hoeverre het mogelijk is om meer sociale contacten toe te laten, religieuze ceremonies opnieuw te laten plaatsvinden en evenementen van verschillende grootte deze zomer te laten doorgaan.

Ondersteuningsmateriaal

De Ambrassade, die de jeugdwerking en Vlaanderen ondersteunt, heeft al allerhande ondersteuningsmateriaal klaar, aldus Directrice Eva Vereecke. Voor alle verschillende soorten jeugdwerk - jeugdbewegingskampen, dagaanbod en speelpleinen, vakantiekampen met overnachting, vakantiekampen zonder overnachting en jeugdhuizen en ontmoetingscentra - zijn specifieke zomerplannen opgesteld. Daarnaast zijn er infofiches met pictogrammen en gidsen voor jongeren en ouders uitgewerkt, net als FAQ’s op de website watwat.be.

De sector heeft ook een noodprocedure en een permanentiesysteem klaar voor als er iemand ziek zou worden op kamp of tijdens een activiteit.

