Kindercrèche van federale politie in Etterbeek gesloten wegens mogelijk asbestgevaar ttr

19 februari 2020

19u50

Bron: belga 0 Een kindercrèche in Etterbeek voor kinderen van personeel van de federale politie is uit voorzorg gesloten, om de eventuele aanwezigheid van asbest in de lucht vast te stellen. Jonathan Pfund, woordvoerder van de federale politie, bevestigt een bericht van La Dernière Heure. "Het betreft een preventieve maatregel", benadrukt hij.

"Een onafhankelijke expert is vandaag stalen komen nemen voor analyses van de lucht", vervolgt hij. De crèche bevindt zich aan de Generaal Jacqueslaan in Etterbeek maar maakt geen deel uit van het Géruzet-complex, eveneens in Etterbeek, waarvan een deel maandag werd gesloten.

De federale politie heeft de ouders onmiddellijk verwittigd over de sluiting en alternatieven voorgesteld. De crèche kan vanaf volgende week mogelijk in een ander gebouw ondergebracht worden.

Maandag sloot de federale politie al een ander gebouw, ook onderdeel van het Géruzet-complex en eveneens eigendom van de Regie der Gebouwen. Luchtanalyses die in oktober werden uitgevoerd, hebben aangetoond dat de wettelijk toegestane drempel voor asbest is overschreden. Nadat de aanwezigheid van asbest was gedetecteerd, werd een tweede analyse gevraagd. Zodra we zagen dat deze drempel werd overschreden, hebben we het betreffende blok onmiddellijk gesloten en de werknemers geëvacueerd, legde de federale politie maandag uit. Het blok wordt gebruikt voor politievormingen. Die zijn tot nader order geschorst in afwachting van het vinden van andere lokalen.