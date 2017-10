Kindercrèche in Brugge ontruimd na gaslek op speelplaats Mathias Mariën

11u54 0 Mathias Mariën

In de Prins Leopoldstraat in Sint-Kruis heeft de politie zopas een kindercrèche ontruimd nadat een gasgeur was waargenomen op de speelplaats. De brandweer kwam ter plaatse en draaide de gaskraan meteen dicht. 34 kinderen werden met een politiecombi naar de plaatselijke bibliotheek gebracht. Eandis is ter plaatse in de crèche om de toestand te bekijken. De hulpdiensten zijn preventief ter plekke om de kinderen te checken. De ouders zullen op de hoogte gebracht worden. Rond de kinderopvang is een perimeter ingesteld.

Mathias Mariën