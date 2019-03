Kinderbordjes van ‘Frozen’ uit de rekken gehaald door giftige stoffen kg

05 maart 2019

18u27

Bron: Belga 0 Na een controle van het voedselagentschap FAVV haalt de keten Trafic twee types kinderborden uit de handel, zo meldt het bedrijf vandaag. Er kunnen giftige stoffen van het product in de voeding terechtkomen, wat op lange termijn een gezondheidsrisico kan inhouden.

Het gaat over melamine borden van het merk Trudeau met figuren uit de Disney-film ‘Frozen’ of Disney-prinsessen erop. De borden van ‘Frozen’ hebben EAN-code 5412280104760 en lotnummer 1015 en worden al verkocht sinds augustus 2016. De andere borden hebben EAN-code 65255047446 en lotnummer 916. Dat product lag in de rekken sinds december 2017.



Enkel Trafic verkocht de borden in België. Die keten heeft tientallen winkels in Wallonië, maar ook enkele in Vlaanderen en Brussel. Wie de borden kocht, mag ze zonder kassaticket terugbrengen naar de winkel.



Met bijkomende vragen over de terugroeping kunnen klanten terecht op het e-mailadres info.client@trafic.com of de klantendienst via 071/68.12.71 (alle werkdagen van 9 tot 17 uur).