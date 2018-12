Kinderartsen lanceren campagne om pasgeborenen als individu te erkennen SVM

13 december 2018

Bron: Belga 1 Kinderartsen en ouders hebben in de Brusselse Kliniek Sint-Jan de campagne ‘Geef ons een gezicht’ gelanceerd. De campagne eist de erkenning van pasgeborenen als individu, iets wat bij de nieuwe ziekenhuisfinanciering van minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) niet gebeurt. De nieuwe wetgeving treedt vanaf 1 januari 2019 in werking.

De nieuwe financiering zorgt ervoor dat ziekenhuizen een vastgelegd standaardbedrag krijgen voor ingrepen die vallen onder de noemer laagvariabele zorg. Het gaat dan bijvoorbeeld om het plaatsen van een knieprothese, een blindedarmoperatie en ook een bevalling. Daar knelt het schoentje. Bij de bevalling wordt enkel rekening gehouden met de gezondheid van de moeder. Een pasgeborene -al dan niet ziek- wordt dus niet gezien als individu of patiënt met eigen rechten.

“Duizend handtekeningen”

“Liefst 12.000 baby’s zullen hierdoor niet de extra medische zorg krijgen die ze verdienen, dat is discriminatie. Voor pasgeborenen moeten dezelfde regels gelden als voor andere patiënten”, stelt Ann De Guchtenaere als voorzitster van de Vlaamse Vereniging voor Kindergeneeskunde.

De campagne ‘Geef ons een gezicht’ wordt vandaag gelanceerd via posters, flyers en deze website. Daar kan ook een petitie getekend worden. De pediaters en ouders staken al een duizendtal handtekeningen in de bus bij minister De Block en zijn vastberaden. “Wij willen dat alle aktes met betrekking tot pasgeborenen uit de nieuwe financiering van laagvariabele zorg worden gehaald. Als dat niet gebeurt, zullen we juridische stappen moeten ondernemen”, stelt De Guchtenaere.

De Block: “Foute info”

Federaal minister van Volksgezondheid Maggie De Block ontkent echter dat baby's niet erkend worden als individuen. “De pediaters verspreiden foute informatie", klinkt het. "Bevallingen zijn courante medische behandelingen, waarbij in de meeste gevallen de zorgen voor de moeder en haar baby dezelfde zijn."

Het is al jaren zo dat er uit praktische overwegingen een factuur opgemaakt wordt voor de zorgen aan de moeder en de pasgeborene. Indien de baby extra zorg nodig heeft, wordt er wel een aparte factuur gemaakt.

"De bedoeling van laagvariabele zorg is om het oneigenlijk gebruik van de beschikbare middelen tegen te gaan. Zo worden dezelfde behandelingen overal op dezelfde manier vergoed", aldus De Block.

In de ogen van de minister willen de pediaters zich volledig onttrekken aan de regeling laagvariabele zorg. Intussen wordt er aan een volledig ontdubbelde factuur gewerkt voor moeder en baby. "Het zal systematisch worden, maar ook daarin gaat laagvariabele zorg gelden voor behandelingen van pasgeborenen, baby's en kinderen.”