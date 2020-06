Kinderarmoede blijft stijgen IB

22 juni 2020

Bron: Belga 24 De kinderarmoede in Vlaanderen blijft met 14 procent op hetzelfde hoge peil. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van Kind en Gezin, die De Standaard vandaag publiceert.

De kinderarmoedecijfers blijven al enkele jaren op hetzelfde niveau hangen. Ondanks politieke beloftes om daar iets aan te doen, is het aantal kinderen dat in ­armoede opgroeit, zelfs gestegen van 12,8 procent in 2016 naar 14 procent ­vorig jaar.

Er is wel een lichte verschuiving merkbaar. In de grotere steden daalt de kinderarmoede, in kleinere steden en de grootstedelijke rand stijgt ze dan weer, net als op het platteland. Er zijn ook verschillen per provincie: in Antwerpen is het risico op opgroeien in ­armoede het grootst, in Vlaams-Brabant het kleinst.

Origine

Maar vooral de origine speelt een rol. Twee derde van de kinderen die in armoede opgroeien, hebben een moeder die bij haar geboorte niet de Belgische nationaliteit had. Hun risico op armoede bedraagt liefst 33 procent. Bij ­kinderen van een moeder van ­Belgische afkomst is dat niet eens 6 procent.

De cijfers zijn het slechtst voor kinderen met een moeder van Afrikaanse origine. Zo’n 37,5 procent van de kinderen met een moeder van Noord-Afrikaanse origine groeit op in kansarmoede, voor andere Afrikaanse landen gaat dat zelfs naar bijna de helft. Kinderen met een Oost-Europese origine hebben ook nog altijd een armoederisico van 23,5 procent.