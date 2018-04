Kind in levensgevaar na zwaar ongeval op E19 in Hoogstraten ADN

16 april 2018

10u25

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 1 Op de E19 richting Nederland zijn afgelopen nacht twee gewonden gevallen bij een aanrijding tussen twee wagens ter hoogte van Meer (Hoogstraten). Dat zegt de federale politie. Een van de inzittenden, een kind van vier, was er erg aan toe en verkeert volgens de laatste berichten nog in levensgevaar.

Bij de kop-staartaanrijding even voor 1 uur 's nachts, waarvan de oorzaak nog wordt onderzocht, belandde een van de wagens in de lager gelegen berm en ging de andere over de kop.

In dat laatste voertuig vielen als bij wonder geen gewonden, maar de twee inzittenden van de wagen die in de kant belandde raakten wel ernstig gekwetst. Het ging om één volwassene en een kindje van vier jaar oud. Het kind werd in kritieke toestand afgevoerd. Het gaat om Nederlanders.

Kind kritiek bij zwaar ongeval op E19 in Meer #Hoogstraten https://t.co/60L5ROF7Y9 pic.twitter.com/9XOtdybnq2 Marnik Aerts(@ Marnik_Aerts) link