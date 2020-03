Kind en Gezin wil vanaf 6 april weer baby’s vaccineren SVM

19 maart 2020

16u12

Bron: Belga 0 Kind en Gezin wil vanaf 6 april opnieuw starten met het vaccineren van baby's. Die vaccinaties in de consultatiebureaus zijn door de coronacrisis tijdelijk opgeschort. "Op tijd vaccineren is zeer belangrijk bij baby's", zegt woordvoerster Nele Wouters. De consultaties zelf zullen wel op een andere manier georganiseerd worden. Niet-dringende zaken worden ook uitgesteld.

Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) kondigde gisteren aan dat Kind en Gezin tot 5 april zou stoppen met het vaccineren van jonge kinderen. Maar uitstel is geen afstel, benadrukt men bij Kind en Gezin. Door het coronavirus worden de vaccinaties in de consultatiebureaus tijdelijk opgeschort, maar het is de bedoeling om vanaf 6 april opnieuw te kunnen vaccineren.

Ook het Agentschap Zorg en Gezondheid benadrukt het belang van die snelle vaccinaties. "We moeten er absoluut over waken dat de vaccinaties zo snel mogelijk terug kunnen starten. Onze baby's zijn minder kwetsbaar voor het coronavirus, maar wel voor de ziekten waartegen we vaccineren (zoals mazelen en kinkhoest, red.), zegt woordvoerder Joris Moonens.

Vanaf acht weken

De eerste vaccins worden al aanbevolen op een leeftijd van acht weken. "Het kortstondige uitstel van de vaccinaties nu mag dus zeker geen afstel worden.”

Ouders krijgen de raad om de communicatie van Kind en Gezin goed op te volgen. Kind en Gezin zal zelf alle ouders contacteren om de vaccinaties vanaf 6 april zo snel mogelijk in te plannen.

Oudere kinderen

Wat de kinderen in lagere en secundaire scholen betreft: ook zij krijgen nog (herhalings)vaccins. Omdat zij tegen de meeste ziektes al gevaccineerd zijn als ze baby waren, is uitstel iets minder erg. Maar ook daar is de boodschap dat uitstel geen afstel mag worden. "We moeten er samen met de CLB's alles aan doen om alle voorziene vaccinaties nog dit schooljaar te laten doorgaan", aldus Moonens.

