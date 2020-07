Kind en Gezin wil inspirerende borstvoedingsverhalen in de verf zetten ISA

Kind en Gezin lanceert naar aanleiding van de Internationale Week van de Borstvoeding de BV-BV's, bekende mensen die borstvoeding op een toffe, (h)echte, inspirerende manier in de kijker zetten en zo aanstaande ouders misschien wel inspireren om borstvoeding te geven. "Correcte informatie, steun uit de omgeving en inspirerende voorbeelden zijn drie belangrijke factoren om succesvol met borstvoeding te starten", klinkt het in een persbericht.

BV-BV

Kind en Gezin roept iedereen op om tussen 31 juli en 6 augustus zijn BV-BV te nomineren. Zo waardeert Kind en Gezin iedereen die bijdraagt aan een authentiek en realistisch beeld over borstvoeding. Ook roept Kind en Gezin samen met vroedvrouwen, lactatiekundigen en kraamverzorgenden aanstaande ouders op om al tijdens de zwangerschap te praten over de keuze voor borstvoeding.

"Kersverse ouders verdienen alle kansen om te wennen aan het prille ouderschap. Ze hebben tijd nodig om hun nieuwe rol als ouder te leren kennen. Ook borstvoeding geven, moet je leren. Daarom is correcte informatie én voldoende tijd en rust om te kunnen oefenen cruciaal", klinkt het.

Steun belangrijk

Kind en Gezin wijst er ook op dat hulp van een vroedvrouw, verpleegkundige van Kind en Gezin of een lactatiedeskundige een grote meerwaarde is als borstvoeding geven moeilijker gaat. Een deel van de praktische hulp viel soms weg door de coronamaatregelen en het is dan ook noodzakelijk om sterk in te zetten op laagdrempelige, praktische ondersteuning, klinkt het. Dat kan ook via videobellen.



"Tijdens corona dachten mama's soms dat vroedvrouwen gestopt waren met de dienstverlening, met als gevolg dat ze geen hulp durfden vragen. Maar we bleven nog altijd aan het werk. Daarom roepen we op: blijf ons, de vroedvrouwen, inschakelen. Steun blijft belangrijk. En dat gaan we vanaf nu nog harder beklemtonen. De vroedvrouwen van de VBOV zijn en blijven 7 op 7, 24 op 24 uur beschikbaar", zegt Joke Muyldermans van de Vlaamse Beroepsorganisatie van Vroedvrouwen.

Kind en Gezin, de Vlaamse Beroepsorganisatie van Vroedvrouwen, de Belgische Vereniging van Lactatiekundigen en kraamverzorgenden hebben de campagne "Samen sterk in borstvoeding!" gelanceerd. Daarin beklemtonen ze dat borstvoeding geven iets is wat je samen doet, met de steun van je partner, hulpverleners en je omgeving.