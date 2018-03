Kind en Gezin roept op: "Laat jonge kinderen meer buiten spelen" ADN

27 maart 2018

13u34

Bron: Belga 0 Kind en Gezin heeft vandaag in Antwerpen en Gent zijn nieuwe campagne #buitenbaby's afgetrapt. Het overheidsagentschap stelt dat steeds minder jonge kinderen regelmatig buiten spelen en wil ouders en kinderopvanginitiatieven overhalen om daar meer werk van te maken.

De vooroordelen over buiten spelen zijn immers grotendeels onterecht, klinkt het, en (onder begeleiding) buiten spelen is net gezond en goed voor een kind - ook als het nog erg jong is.

De campagne gaat gepaard met een honderdtal afbeeldingen van buiten spelende kinderen die nog tot 20 april te zien zijn in het Antwerpse en Gentse straatbeeld, in de vorm van street art. "We willen dat kinderen actief gebruikmaken van de publieke ruimte en buiten spelen", zegt Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen (CD&V). "Vandaag claimen we in Antwerpen en Gent deze publieke ruimte letterlijk en hopen we ouders, kinderopvang en iedereen rondom hen te laten stilstaan bij het belang van buiten spelen." Daarbovenop krijgt elke kinderopvanglocatie in Vlaanderen ook een "buitenbabysticker".

De #Buitenbabys in #Gent en #Antwerpen al gespot? Nieuwe actie @kindengezin wil initiatieven in #kinderopvang, ouders en kinderen zelf wijzen op belang van buiten spelen. Gebruikmaken van de publieke ruimte belangrijk voor de ontwikkeling van het kind! https://t.co/I2JcnGI0Lc pic.twitter.com/xen5DgRBWT Jo Vandeurzen(@ JoVandeurzen) link

"Te vuil, te gevaarlijk"

Kind en Gezin deed navraag waarom ouders en kinderopvanginitiatieven baby's en peuters vandaag zelden laten buiten spelen. Dat zou gebaseerd zijn op vooroordelen en overbeschermend gedrag: buiten spelen wordt als te vuil, te gevaarlijk of te koud/nat gezien.

Kind en Gezin werpt echter op dat kinderen er hun motoriek leren ontwikkelen, sociaal gedrag aanleren, hun immuunsysteem uitbouwen door in contact te komen met ongevaarlijke microben en hun grenzen aftasten.

Kind en Gezin roept ouders en kinderopvanginitiatieven ook op om samen werk te maken van een "buitenspeelplan". Ze kunnen overleggen wanneer de kinderen buiten mogen spelen, hoe de buitenruimte er best uitziet en welk materiaal er aanwezig mag zijn, luidt het.

We willen meer baby’s op straat! Want buiten spelen is goed, leuk en gezond!#buitenbabys veroveren vandaag Gent en Antwerpen. Ontdek alles op https://t.co/ojweAOfjAU pic.twitter.com/WEz1ifCHRr Kind en Gezin(@ kindengezin) link

Op weg naar persmoment voor onze #buitenbabys in #Gent nog wat streetart spotten https://t.co/G3vaKmDB4n pic.twitter.com/qG4Zwu4xHK Frank Van Swalm(@ swalmtweets) link

Ik vind het belangrijk dat baby’s, peuters, kleuters, kinderen, tieners en jongeren ruimte hebben om op te groeien in de stad. Daarom verwelkom ik de #buitenbabys in Antwerpen: een stimulans voor kinderen om de wereld al spelend te ontdekken. @JoVandeurzen https://t.co/LIwkc1C4As pic.twitter.com/ObtwBlzIXu Nabilla Ait Daoud(@ NabillaAitDaoud) link