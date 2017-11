Kind en Gezin kent subsidie toe voor meer dan 3.600 plaatsen in kinderopvang ep

Bron: Belga 1 Benny Proot Kind en Gezin heeft de middelen toegewezen die de Vlaamse regering had vrijgemaakt voor de uitbreiding van het aantal kinderopvangplaatsen met subsidies. Het gaat om 6,2 miljoen euro subsidie voor 3.617 bijkomende gesubsidieerde plaatsen kinderopvang voor baby's en peuters.

Voor de groepsopvang wordt er 2,2 miljoen euro ingezet voor extra plaatsen met basissubsidie. Het gaat over de omschakeling van bestaande, nog niet gesubsidieerde plaatsen. 2.857 niet-gesubsidieerde plaatsen (in 153 locaties) krijgen een basissubsidie.

Er is ook 4 miljoen euro voor extra plaatsen met subsidie inkomenstarief. Dit budget was bedoeld voor de omschakeling van bestaande plaatsen en het creëren van nieuwe plaatsen. Het is verdeeld op basis van de programmatiecriteria.

Daarnaast zet Kind en Gezin een aantal vrijgekomen middelen opnieuw in voor gemeenten waar in 2016 meer dan 18 plaatsen met inkomenstarief weggevallen waren door stopzettingen. Het gaat over de gemeenten Kuurne, Lille, Sint-Truiden en Temse. Zo kunnen 458 bestaande plaatsen omgeschakeld worden naar de subsidie voor inkomenstarief. Er konden ook subsidiebeloftes toegekend worden voor 302 nieuwe plaatsen met de subsidie voor inkomenstarief.