Kind bewusteloos uit zee gehaald en gereanimeerd in Koksijde Bart Boterman Mathias Mariën

23 juli 2018

18u54

Bron: Eigen berichtgeving 40 Aan het strand van Koksijde zijn rond 18 uur twee jongere kinderen uit zee gered. Eén van hen was bewusteloos en moest gereanimeerd worden. Volgens de politiezone Westkust is een kind er slecht aan toe. De toestand van het andere kind is stabiel.

Het incident gebeurde ter hoogte van de Zeelaan, centrum Koksijde. "Een man was aan het zwemmen met drie kinderen toen ze plots voorbij een zandbank kwamen. Door de onderstroom lukte het niet om terug te zwemmen naar het strand en de kinderen begonnen te panikeren", zegt vervangend burgemeester Stephanie Anseeuw (Open Vld).

"De man slaagde er niet in om boven te blijven met de kinderen. De redders hadden dat gezien en spurtten om een reddingsboot. Intussen was de man de kindjes kwijt geraakt op zee. Hij kon enkel met een kind terugzwemmen naar het strand. De redders zetten koers richting de twee overgebleven kinderen en trokken hen op de boot. Een van hen was bewusteloos en kritiek."

"Het kind werd ter plaatse gereanimeerd door de redders. Daarna namen de opgeroepen MUG-artsen het over. Het kind kreeg opnieuw bewustzijn en werd naar het ziekenhuis overgebracht", aldus Anseeuw. "Het andere kind was steeds bij bewustzijn en had zeewater binnengekregen. De redders hebben prachtig werk geleverd door zo kordaat in te grijpen", besluit Anseeuw.

Tiener (15) even in levensgevaar na wakeboarden in Knokke

Eerder vandaag was een 15-jarige jongen even in levensgevaar nadat hij onwel was geworden tijdens een sessie wakeboarden in het meertje het Duinenwater in Knokke-Heist.

De tiener bleef omstreeks 16.30 uur in het water liggen en moest door omstanders naar de oever worden gebracht. De hulpdiensten kwamen ter plaatse en reanimeerden het slachtoffer ter plaatse. Hij werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis. Zijn toestand is inmiddels stabiel. De jongen is hartpatiënt.