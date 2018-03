Kind (7) met hoofd in toilet geduwd, geslagen en gebrandmerkt, maar ouders ontlopen hun straf HR

06 maart 2018

22u13

Bron: L'Avenir 513 Op correctionele rechtbank van Bergen is een gruwelijke zaak van kindermishandeling behandeld. De feiten zijn vreselijk, en toch zullen de ouders hun straf ontlopen. De zaak zou immers verjaard zijn, schrijft L'avenir, omdat het onderzoek te lang aansleepte.

De feiten gebeurden in Silly in Henegouwen, een buurgemeente van de gemeente Bever in het Pajottenland. Volgens L'Avenir werd het kind van amper 7 jaar oud onder meer met zijn hoofd in het toilet geduwd terwijl er werd doorgespoeld. Het werd met touwen vastgebonden aan het plafond, "zoals een hesp". Het werd geslagen en gestampt, verplicht om zijn knieën te gaan zitten op een plank waarin punaises zaten. Het werd gebrandmerkt met de punten van een hete barbecuevork.

Het zijn waanzinnige feiten. De beklaagden hadden een relatie in 2008. Een jaar later gingen ze uit elkaar. Het onderzoek naar de feiten startte in 2010. Gedurende vier jaar lang werden de ouders, buren en andere kinderen ondervraagd. De moeder gaf een deel van de feiten toe. "Ik had hysterische aanvallen in die periode", zei ze. Ze legt ook veel verantwoordelijkheid bij haar ex. De lijdensweg van het kind speelde zich vooral thuis af. Op school zou men nooit iets gemerkt hebben.

Andere kinderen

De moeder en haar ex-partner hebben intussen elk hun leven hervat en met hun kinderen die na 2008 zijn geboren, zouden er geen problemen meer zijn. De moeder is gestopt met drugs, ze bekende de feiten. Haar ex bleef altijd ontkennen.