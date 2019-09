Kind (6) tijdje in levensgevaar na zwaar ongeval in Laken SVM RDK

29 september 2019

18u34

Bron: Belga 0 Bij een ongeval in de Brusselse gemeente Laken is een kind zwaargewond geraakt. Het 6-jarige kindje verkeerde zelfs even in levensgevaar. Dat meldt Olivier Slosse, de woordvoerder van de politiezone Brussel-Hoofdstad/Elsene. Bij het ongeval raakten nog drie andere betrokkenen gewond, onder hen ook nog een tweede kind.

Het ongeval deed zich omstreeks 16 uur voor in de Paleizenstraat over de Bruggen in Laken. De bestuurder van een wagen verloor er de controle over het stuur, wellicht na een epilepsie-aanval. Het voertuig botste vervolgens tegen een andere wagen die in tegengestelde richting kwam aangereden. Een van de voertuigen raakte daarna nog twee andere stilstaande wagens.

“Een 6-jarig kind werd in kritieke toestand afgevoerd, maar is inmiddels buiten levensgevaar”, zegt Olivier Slosse. “Ook een tweede kind geraakte gewond bij het ongeval. Twee volwassenen liepen lichte verwondingen op.”