Kind (3) valt van zesde verdieping uit raam flatgebouw in Gent

16u28

Bron: Eigen berichtgeving 0 Brecht Herman Op het het Winston Churchillplein in Gent is een kind van 3 jaar vermoedelijk van op de zesde verdieping uit het raam van een flatgebouw naar beneden gevallen. Het slachtoffertje is naar het ziekenhuis gebracht. Over de toestand van het kind is nog niets bekend.

Een getuige die naar zijn wagen aan het stappen was, hoorde plots een plof, keek achter zich en zag het kind liggen. Ernaast lag een vliegenraam. Die getuige liep meteen naar de receptie van het ziekenhuis Sint-Lucas, dat vlakbij ligt. De hulpdiensten kwamen ter plaatse en diende de eerste zorgen toe. Ondertussen was ook de moeder van het kindje ter plaatse. "Het gekrijs van die ouders ging door merg en been", zegt iemand die in de buurt werkt." De ouders zijn mee naar het ziekenhuis.

Jurgen Eeckhout