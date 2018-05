Kind (3) sterft bij achtervolging in Bergen: “Ze hingen het uit het raam om politie op afstand te houden” KVDS

17 mei 2018

12u33

Bron: La DH 0 Een kind van 3 jaar is om het leven gekomen bij een politieachtervolging in de buurt van Bergen. Dat meldt de Waalse nieuwssite La Dernière Heure. Tijdens de achtervolging van een bestelwagen met een groep immigranten erin, werd een kindje volgens de eerste vaststellingen uit het raam gehouden om de politie op een afstand te houden.

Het drama speelde zich afgelopen nacht af op de E42 in Maisières, vlakbij Bergen in de provincie Henegouwen. Tijdens de achtervolging zou de bestelwagen met een derde voertuig gebotst zijn. Daarbij kwam het 3-jarige kind om het leven. De andere inzittenden van de wagen werden opgepakt.

Meisje

De omstandigheden van het ongeval worden volgens het parket onderzocht, zo meldt Le Soir. Behalve dat het zou gaan om een meisje van 3 jaar wil het nog niet veel kwijt over de zaak. "Het ongeval is gebeurd ter hoogte van de parking op de E42 in Maisières ", aldus François Farcy van het parket van Bergen. Volgens de politie was het kind nog in leven toen ze het door het raam zagen.