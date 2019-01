Kim en Ken verdwenen 25 jaar geleden, maar nog steeds is hun lot één groot vraagteken kg

04 januari 2019

19u57

Bron: Belga 0 Het is vandaag precies 25 jaar geleden dat een van de meest mysterieuze moord- en verdwijningszaken van ons land van start ging. Op 4 januari 1994 verdwenen Kim (10) en Ken (8) Heyrman in Antwerpen. Het lichaam van Kim werd ruim een maand later teruggevonden in het Asiadok in de haven, Ken blijft tot op vandaag spoorloos. Moeder Tinny Mast en een aantal sympathisanten houden vanavond - net zoals elk jaar - een herdenkingsmoment aan het monument bij het Asiadok.

Kim en Ken verlieten op de avond van hun verdwijning hun woonplaats in de Kerkstraat in Borgerhout om bij vriendjes te gaan spelen. Ze worden het laatst gezien bij het verlaten van de tram aan de Schijnpoortweg.



Wat er vervolgens met de kinderen is gebeurd, blijft één groot vraagteken. Het lichaam van Kim werd op 11 februari teruggevonden in het Asiadok, onderzoek wees uit dat het meisje misbruikt werd. Ken werd nooit teruggevonden en ook de dader blijft onbekend. Ken is uiteindelijk in 2014 doodverklaard door de burgerlijke rechtbank van Antwerpen.



Nabij de plaats waar Kim werd gevonden, werd in 1997 al een gedenksteen ingehuldigd. Nabestaanden en sympathisanten houden er nog elk jaar een herdenkingsmoment, dat ook bedoeld is voor andere verdwenen en nooit teruggevonden kinderen. Er worden gedichtjes en teksten voorgelezen en kaarsjes aangestoken.