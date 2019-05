Kim De Gelder wordt geïnterneerd, maar wat betekent dat concreet? KVE

24 mei 2019

15u30

Bron: Belga 0 Kim De Gelder, de verantwoordelijke voor de steekpartij in het kinderdagverblijf Fabeltjesland in Dendermonde, wordt geïnterneerd. Dat heeft de kamer voor de bescherming van de maatschappij vandaag beslist. Maar wat betekent dat nu concreet?

Het Gentse hof van assisen veroordeelde Kim De Gelder op 22 maart 2013 tot levenslang voor vier moorden en 25 moordpogingen. Zijn advocaat had gepleit voor een internering omdat De Gelder schizofreen zou zijn, maar de jury oordeelde dat hij toerekeningsvatbaar was en op het tijdstip van de feiten niet verkeerde in een ernstige staat van geestesstoornis.

Maar De Gelder ging volgens zijn advocaat na de veroordeling verder achteruit. Hij verblijft nu in de gevangenis van Gent, maar toen hij in 2017 in de gevangenis van Oudenaarde verbleef diende de gevangenisdirecteur een verzoek tot internering in.

“De KBM (kamer voor de bescherming van de maatschappij) stelde een college van vijf deskundigen aan. Na een onderzoek van twee jaar kwam het college unaniem tot de vaststelling dat Kim De Gelder op vandaag een ernstige geestesstoornis vertoont en behandeld dient te worden in de hoogst beveiligde instelling van ons land”, legt persmagistraat An Schoonjans uit.

“Hoog recidiverisico”

Het parket heeft zich in deze procedure, in tegenstelling tot voor het hof van assisen, niet verzet tegen de internering, omdat De Gelder “levenslang onder toezicht dient behandeld te worden om tegemoet te komen aan het hoge recidiverisico”.

“De veiligheid van de samenleving staat centraal en is van primordiaal belang. We blijven dit zeer strikt opvolgen”, aldus Schoonjans.

De kamer voor de bescherming van de maatschappij heeft beslist om De Gelder over te brengen naar de psychiatrische afdeling van de gevangenis van Gent.

Forensisch Psychiatrisch Centrum

In een latere fase kan beslist worden om De Gelder naar een Forensisch Psychiatrisch Centrum (FPC) over te brengen. Als het FPC later oordeelt dat zijn geestestoestand voldoende is gestabiliseerd of dat hij genezen is, moet De Gelder terugkeren naar de gevangenis, totdat hij zijn straf heeft uitgezeten.

“Mocht de geestesstoornis van Kim De Gelder in de toekomst toch terug verbeteren, kan het interneringsstatuut worden opgeheven en komt zijn levenslange gevangenisstraf opnieuw in uitvoering, zoals voorzien door de interneringswet”, zegt het openbaar ministerie.

“Tevreden”

“Ik ben tevreden voor hem”, zegt Jaak Haentjens, de advocaat van Kim De Gelder. “Hij wordt nu overgebracht naar de psychiatrische afdeling van de gevangenis in Gent, maar de bedoeling is dat hij snel naar een FPC zal gaan. Daar kan hij een gepaste psychiatrische behandeling krijgen die een meerwaarde zal bieden. Hij had al tien jaar lang die behandeling moeten krijgen.”

“Allerbeste oplossing”

“Dit is nu de allerbeste oplossing”, reageert advocaat Jef Vermassen, die verschillende slachtoffers van Kim De Gelder vertegenwoordigt, op de beslissing om hem te interneren. “Als hij nu genezen verklaard wordt, gaat hij opnieuw naar de gevangenis. Indien het hof van assisen hem had laten interneren in 2013, kwam hij vrij als hij genezen was.”

“Deze beslissing was te verwachten”, zegt Vermassen. “Iemand die ziek is, moet je niet verder straffen. Hij moet verzorgd worden. De experts van het college van deskundigen hebben hem een jaar gevolgd. Als zij van oordeel zijn dat hij op dit moment ontoerekeningsvatbaar is, wie zijn wij om dat tegen te spreken.”

De veroordeling door het hof van assisen blijft overeind, stelt Vermassen. “Als hij nu genezen verklaard wordt, gaat hij opnieuw naar de gevangenis. Indien het hof van assisen hem had laten interneren in 2013, kwam hij vrij als hij genezen was. Voor de slachtoffers is dat het grote verschil. Ik neem aan dat De Gelder echt ziek is, maar hij heeft in het verleden veel toneel gespeeld.”