Kim De Gelder overgeplaatst naar gevangenis van Gent: "Ik vrees dat hij daar niet veel zal veranderen" SVM

19u12

Bron: Belga 0 BELGA Kim De Gelder tijdens zijn proces in 2013. Kim De Gelder, de dader van de steekpartij in het kinderdagverblijf Fabeltjesland in 2009, is overgeplaatst van de gevangenis van Brugge naar die van Gent. Dat bevestigt zijn advocaat Jaak Haentjens. "Hij zit nu ongeveer een maand in Gent. Of dat positief is, dat is nog te vroeg om te evalueren."

De Gelder verblijft al ongeveer een maand in de Gentse gevangenis aan de Nieuwewandeling. "De periode van een zestal maanden in Brugge was afgelopen, daardoor was het uitkijken naar iets anders. Terugkeren naar Oudenaarde was geen optie omdat er daar geen uitgesproken psychiatrische afdeling is", zegt advocaat Haentjens. Hij pleitte altijd voor een internering omdat De Gelder schizofreen zou zijn. "Of de verplaatsing positief is voor De Gelder, dat is nog te vroeg om te evalueren. Ik vrees dat hij daar niet veel zal veranderen. Zijn toestand is nog niet verbeterd."

Het Gentse hof van assisen veroordeelde De Gelder op 22 maart 2013 tot levenslang voor vier moorden en 25 moordpogingen. Naast de twee baby's Corneel en Leon en de 54-jarige kinderverzorgster Marita Blindeman in kinderdagverblijf Fabeltjesland had hij ook de 72-jarige Elza Van Raemdonck in Vrasene om het leven gebracht.