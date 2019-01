Kim De Gelder op weg naar internering Bjorn Maeckelbergh TT

19 januari 2019

06u00

Bron: Eigen berichtgeving 0 Het ziet ernaar uit dat Kim De Gelder geïnterneerd wordt. Dat zegt zijn advocaat, Jaak Haentjens, op basis van een rapport dat de rechtbank bestelde bij vier onafhankelijke experts. Hun conclusie: de viervoudige moordenaar is schizofreen.

De rechtbank die moet beslissen over de verdere toekomst van Kim De Gelder (30) stelde net geen twee jaar geleden twee universiteitsprofessoren en twee psychiaters aan. Die hebben de tot levenslang veroordeelde moordenaar langer dan een jaar bestudeerd. Op basis van hun rapport moet de Kamer ter Bescherming van de Maatschappij (KBM) nu uitmaken of De Gelder na tien jaar cel alsnog wordt geïnterneerd. “Het besluit van de experts is erg uitgesproken”, zegt advocaat Haentjens. “Volgens hen is De Gelder 100% schizofreen. Hij moét dus geïnterneerd worden.” Het rapport is nog niet definitief, omdat het Openbaar Ministerie nog enkele bijkomende vragen heeft gesteld aan de deskundigen. “Maar het gaat slechts om verduidelijkingen. Niets wat het besluit plots kan doen ombuigen”.

Kim De Gelder doodde op 23 januari 2009 twee baby’s en een verzorgster in kinderdagverblijf Fabeltjesland in Sint-Gillis- bij-Dendermonde. Hij maakte daar ook 25 gewonden. Een week voordien had de werkloze twintiger al een 72-jarige vrouw vermoord in Vrasene (Beveren). “Op het assisenproces is lang naar een motief gezocht voor die weerzinwekkende feiten. Maar zijn enige motief was dus dat hij zwaar ziek was én is. Eerlijk: zijn toestand is de laatste jaren zelfs nog verergerd.”

De slachtoffers en hun nabestaanden hebben in deze procedure niets te zeggen. Enkel het parket en Kim De Gelder zelf kunnen de uiteindelijke beslissing van de KBM aanvechten.

Vrijlating

Als Kim De Gelder niet wordt geïnterneerd, kan hij volgens zijn advocaat over vijf jaar vrij komen. De Gelder heeft ondertussen bijna tien jaar van zijn straf uitgezeten, en is dus vijf jaar verwijderd van de theoretische drempel van 15 jaar om de vervroegde invrijheidstelling aan te vragen.

De voorlopige bevindingen van de experten tonen dus aan dat De Gelder schizofreen is en daarom geïnterneerd moet worden, iets waar zijn advocaat al van bij het begin voor gepleit heeft. “Dat geeft de maatschappij veel meer veiligheid.”

Uw krant sprak met advocaat Haentjes over waarom de zieke De Gelder niet van in het begin geïnterneerd werd en hoe het met De Gelder gaat in de gevangenis. Lees het interview in HLN+, exclusief voor abonnees. Proef nu vier weken gratis.