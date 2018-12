Kilometerheffing op elke Vlaamse weg op komst

26 december 2018

Bron: Belga, De Tijd

De kilometerheffing die de Vlaamse regering vanaf 2024 of 2025 wil invoeren, moet op alle wegen in Vlaanderen betaald worden. Een cruciale voorbereidende studie in opdracht van de Vlaamse regering onderzoekt enkel nog dat scenario. Dat meldt De Tijd vandaag.