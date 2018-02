Kilometerfraude bij buitenlandse tweedehandswagens wordt moeilijker kv

17 februari 2018

04u48

Bron: Belga 0 Bij ingevoerde wagens kunnen verkopers nog met de kilometerteller sjoemelen, maar minister van Consumentenzaken Kris Peeters (CD&V) wil daar een einde aan maken. Hij bereidt een wetswijziging voor die toelaat om zich op meerdere bronnen te baseren om de Car-Pass in te vullen, zo berichten de Mediahuiskranten.

De Car-Pass, waarbij de garage of de keuring bij elk bezoek de kilometerstand doorgeeft, werkt. Van de 804.053 certificaten in 2016, was er slechts in 1.795 gevallen sprake van kilometer­fraude. Maar er is één zwakke plek: wie een tweedehandsauto uit het buitenland koopt, is niet zeker dat de verkoper niet gesjoemeld heeft met de kilometerteller.

Daar wil Peeters nu een einde aan maken. "Verschillende autoconstructeurs beschikken over databases waarin ze de kilometerstanden bijhouden van wagens die in hun garages worden hersteld," zegt hij. "Door ook die gegevens op te ­nemen, kunnen we kilometerfraude nog meer ­tegengaan."

Volgens automobielfederatie Febiac gaat het om een stap in de goede richting. "Maar om het systeem écht waterdicht te maken, moeten de andere EU-lidstaten eigenlijk overstappen op een Car-Pass-systeem", zegt Joost Kaesemans. Peeters is zich daarvan bewust en heeft vorig jaar nog een brief gestuurd naar de Europese Commissie om zo'n systeem op poten te zetten.