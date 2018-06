Kilo "cocaïne" ontdekt in doos bananen voor Delhaize Lochristi DJG HA

05 juni 2018

07u14

Bron: Het Nieuwsblad 909 Een werknemer van een Delhaize-filiaal in Lochristi heeft afgelopen weekend acht zakjes gevuld met wit poeder ontdekt in een doos bananen van Chiquita. De lading vruchten was afkomstig uit Colombia. De politie is zo goed als zeker dat het om cocaïne gaat, meldt Het Nieuwsblad.

Jelle deed de ontdekking zondagochtend in het magazijn van de winkel, toen hij alles in gereed bracht om rekken te vullen. "Hij trof de zakjes aan tussen twee lagen karton", zegt zaakvoerder Danny Van Assche. De werknemer legde de zakjes aan de kant en de politie van Lochristi werd er bijgehaald.

Twee agenten kwamen de vondst van bijna een kilo ophalen. "Volgens de politie gaat het zo goed als zeker om cocaïne", aldus Van Assche. De buit moet een straatwaarde van 50.000 euro hebben als het om cocaïne gaat. En mogelijk zelfs 100.000 euro als het om zuivere cocaïne gaat. De bananen kwamen uit Colombia, zo staat op de dozen te lezen.

Van Assche heeft zoiets nog nooit meegemaakt. "Meestal worden drugs gevonden in havens en luchthavens. Ook collega's heb ik zo'n verhaal nog nooit horen vertellen." De man wil zo weinig mogelijk met het spul te maken hebben, want "voor je het weet, ben je mee verantwoordelijk."

De politie bevestigt dat er wit poeder gevonden is. "We kunnen de vondst bevestigen en zijn momenteel met het onderzoek bezig. Voorlopig zal er niet gecommuniceerd worden over de afkomst of aard van de substantie", zegt Brenda Clemminck van politiezone Puyenbroeck.