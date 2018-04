Killerclown uit As riskeert celstraf van drie maanden HA

10 april 2018

13u29

Bron: Belga 2 Eén van de twee mannen die zich in Genk en As voordeden als killerclowns riskeert hiervoor mogelijk een gevangenisstraf van drie maanden of een werkstraf van vijftig uur. De 24-jarige man uit As moest zich vandaag voor de Tongerse strafrechter komen verantwoorden voor zijn angstaanjagende wandelingen in Genk en As.

De twee haalden hun inspiratie voor hun verkleedpartij uit de film 'It' van Stephen King waarin een angstaanjagende clown kinderen meelokt. Toen de film in 2016 uitkwam, doken er verschillende filmpjes op waarbij mensen verkleed als zogenaamde killerclowns de straat opgingen om mensen schrik aan te jagen.

In het weekend van 15 oktober 2016 gingen de twee mannen ook in C-Mine (Winterslag) mensen schrik aanjagen. Dat deden ze door nietsvermoedende voorbijgangers achterna te lopen met zelfgemaakte knuppels en ballonnen. De fratsen van de twee werden ook door voorbijgangers gefilmd en de beelden hiervan doken toen op in de media. De twee killerclowns werden ook gezien aan een tankstation in As. Daar sprongen ze met hun ballonnen voor een voorbijrijdende auto. De mannen werden herkend aan hun schoenen die ze tijdens hun nachtelijke wandeling droegen.

Omdat een van de twee clowns niet inging op de strafbemiddeling moest hij zich komen verantwoorden voor de Tongerse strafrechter. De procureur vroeg een gevangenisstraf van drie maanden voor de 24-jarige man uit As maar kon zich ook vinden in een werkstraf van minstens vijftig uur. Het vonnis volgt op 8 mei.