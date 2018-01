Kijk uit voor gladde wegen door aanvriezende mist EB

29 januari 2018

20u44

Bron: Belga 9 In nagenoeg het hele land daalt de temperatuur tot rond of onder het vriespunt. Er kan dus lokaal gladheid ontstaan. Dat meldt het KMI deze avond.

Deze avond trok een koufront landinwaarts, waardoor het plaatselijk tijdelijk lichtjes regende. Rond middernacht verlaat de storing het zuiden van ons land, maar het wegdek blijft wel nacht. Deze nacht klaart het overal op en kan er nevel of een plaatselijke mistbank gevormd worden, die lokaal kan aanvriezen. Er wordt koudere lucht aangevoerd en het kwik daalt morgenochtend tot -1 en -3 graden in de Ardennen, tussen -1 en +2 graden in Vlaanderen en +3 graden aan de kust. Ook morgenochtend is er kans op (aanvriezende) mistbanken of laaghangende bewolking.

Code geel in het zuiden

Voor de provincies Luik, Henegouwen, Namen en Luxemburg geldt code geel. "Op grotere schaal is het zicht minder dan 500 meter, maar lokaal kan het zicht minder dan 200 meter zijn. Hou voldoende afstand met de wagen en pas uw snelheid aan", luidt het advies van het KMI.