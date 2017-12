Kijk uit! Ook deze avond en vannacht gladde wegen EB

17u41

Bron: Belga 0 Thinkstock Vannacht is het over het hele land opletten voor kans op aanvriezende mistbanken en rijm- en ijsplekken. Het KMI waarschuwt voor gladheid op de weg vanaf deze namiddag tot zaterdag 11 uur. Overal in het land geldt code geel of oranje, behalve aan de kust.

"Deze namiddag en avond verwachten we soms wat sneeuw in het oosten van het land (0-2 cm verse sneeuw mogelijk). Vannacht is het over het hele land opletten voor kans op aanvriezende mistbanken alsook rijm- en ijsplekken", aldus het KMI.

Code geel

Tot 21 uur geldt in Vlaanderen, buiten aan de kust, code geel. "Deze situatie kan het verplaatsen van voetgangers, van fietsers en van het wegverkeer bemoeilijken, vertragen en gevaarlijk maken. Hou daarom voldoende afstand en matig uw snelheid in het verkeer", waarschuwt het KMI. Voor de komende nacht en morgenochtend geldt code oranje. "Deze gladheid zal het verkeer erg bemoeilijken of stremmen en zeer gevaarlijk maken. Hou daarom voldoende afstand in het verkeer en tracht uw verplaatsing zoveel mogelijk uit te stellen. Wees dus voorzichtig en geduldig", klinkt het.