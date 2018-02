Kijk uit: komende uren risico op gladde wegen. Pas uw snelheid aan: code oranje in Brussel en Vlaams-Brabant EB

09 februari 2018

17u53

Bron: Belga 0 Volgens de laatste weersvoorspellingen van Meteo Wing blijft ook deze avond en nacht de kans bestaan dat er een lichte sneeuwbui over Vlaanderen valt. In combinatie met negatieve temperaturen van het wegdek kan dit gladheid op de weg veroorzaken. Dat zeggen het Agentschap Wegen en Verkeer, het Vlaams Verkeerscentrum en de politie. Het KMI kondigt tijdens de avondspits in Vlaams-Brabant en Brussel zeer tijdelijk een code oranje af. Vanaf 20 uur wordt dat code geel.

Wie de komende uren de weg opgaat, moet zijn rijgedrag aanpassen. Voldoende afstand houden is een must, net als een aangepaste snelheid.

De voorbije 20 uur gebruikte het Agentschap Wegen en Verkeer 1.400 ton strooizout om de gladheid op de Vlaamse autosnelwegen en gewestwegen te bestrijden. De strooidiensten blijven de toestand op de weg opvolgen en strooien waar en wanneer het nodig is.

De voorspelde sneeuwzone van vandaag is later dan verwacht ons land binnengekomen. De intensiteit was ook lager dan de eerste voorspellingen aangaven. Dit heeft ervoor gezorgd dat er minder sneeuw viel dan verwacht. De temperaturen van het wegdek hebben de hele dag geschommeld rond het vriespunt, dus de kans op gladde wegen was wel aanwezig.

De ochtendspits verliep uitzonderlijk rustig op de weg, en ook de avondspits volgt die trend. Omstreeks 17.30 uur stond er zowat 40 km file op de Vlaamse snelwegen, zo is vernomen bij het Vlaams Verkeerscentrum. Dat is meer dan tijdens de ochtendspits, maar zeker niet abnormaal bij de start van de krokusvakantie. Op een gemiddelde werkdag is er 140 km file tijdens de avondspits.