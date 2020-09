KIJK LIVE. Zware clash in de Kamer: N-VA en Vlaams Belang woedend dat Wilmès vertrouwen weigert te vragen

17 september 2020

14u05

In de Kamer stond normaal gezien deze namiddag de vertrouwensstemming in de minderheidsregering-Wilmès II op het programma. De premier had op 17 maart beloofd uiterlijk zes maanden later naar het parlement te trekken om opnieuw het vertrouwen te vragen. Maar de stemming is op de lange baan geschoven, aangezien de zeven Vivaldi-partijen verder willen onderhandelen over een nieuwe regering en hopen tegen 1 oktober klaar te zijn met de formatie. De oppositiepartijen, waaronder N-VA en Vlaams Belang, zijn niet te spreken over die gebroken belofte en willen de premier aan de tand voelen. Volg de zitting hier live vanaf 14.15 uur.