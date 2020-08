KIJK LIVE. Vlaamse commissie Binnenlands bestuur overlegt met minister Bart Somers over drukte aan de kust Redactie

13 augustus 2020

14u08

Bron: Belga 1 Na de Kamercommissie Binnenlandse Zaken dinsdag komt vandaag ook de commissie Binnenlands bestuur van het Vlaams parlement vervroegd bijeen. De commissieleden zullen met Vlaams minister Bart Somers (Open Vld) van gedachten wisselen over de rol van de lokale besturen in het kader van de coronacrisis en de hittegolf.



De lokale maatregelen die overal te lande worden genomen staan volop in de kijker na de onrust in verschillende kustgemeenten. De commissieleden zullen zich buigen over de maatregelen die steden en gemeenten (kunnen) nemen, onder meer op het vlak van de handhaving van de openbare orde.

"We gaan ons ver weg houden van het vervolgingsbeleid, dat is niet de taak van de lokale besturen", zegt commissievoorzitter Kris Van Dijck (N-VA). "We zullen wel bekijken welke tools de besturen hebben, en of er eventueel uniformiteit in hun aanpak nodig is." Oppositiepartij Groen vroeg om ook de commissie Toerisme bijeen te laten komen, maar volgens Van Dijck zijn de actuele problemen "ruimer dan alleen maar het toerisme".

De commissievergadering zal volledig digitaal verlopen. Van Dijck benadrukt dat het om een gedachtewisseling gaat, en niet om een interpellatie van de minister.