KIJK LIVE. Vlaams Parlement debatteert over start van het nieuwe schooljaar

21 augustus 2020

09u55

Bron: Belga 4 De Onderwijscommissie van het Vlaams Parlement debatteert vandaag over de opstart van de scholen op 1 september. Er werd al beslist dat de scholen met code geel openen , waarbij elke leerling zeker die eerste week al naar school mag.



De heropening van de scholen wordt vandaag besproken in een parlementaire gedachtewisseling. Hannelore Goeman, fractieleidster van sp.a, had om een bijeenkomst gevraagd.



Goeman wil tekst en uitleg van Onderwijsminister Ben Weyts (N-VA). "Het gaat hier over de toekomst van onze kinderen, de beslissing over de heropening van onze scholen verdient een volwaardig parlementair debat.”

