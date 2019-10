KIJK LIVE. ‘Make Belgium Great Again’ lanceert bijzondere oproep Redactie

06 oktober 2019

‘Make Belgium Great Again’ onderbreekt vandaag even het zendschema van VTM om een bijzondere oproep te lanceren. Nidhi Chapheka, de Indische stewardess die drie jaar geleden het gezicht van de aanslag op de luchthaven in Zaventem werd, is op zoek naar haar redder. “Deze man is de enige die ik nog niet teruggevonden heb. Ik wil ál mijn redders bedanken want zonder hen had ik het niet overleefd.”

