KIJK LIVE. Crisiscentrum geeft stand van zaken over stijgende coronacijfers ADN

16 september 2020

10u53

Bron: Crisiscentrum 1 Het is woensdag en dus geeft het Nationaal Crisiscentrum om 11 uur een nieuwe stand van zaken over het coronavirus. Volg de persconferentie hier live.



• Ons land kent een forse stijging van de coronacijfers: al twee dagen op rij hebben we meer dan 1.000 nieuwe bevestigde besmettingen per dag, het gemiddelde klimt naar 779 per dag.

• De maatregelen die er zijn, zijn voldoende om het coronavirus in bedwang te krijgen, “maar ze moeten dan wel worden gerespecteerd”, zegt minister van Volksgezondheid Maggie De Block.



• Hoe ernstig is de situatie? Drie deskundigen verduidelijken: “Het wordt nog veel erger”



