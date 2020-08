KIJK LIVE. Crisiscentrum geeft nieuwe update over coronavirus in ons land

Het gemiddelde aantal gerapporteerde nieuwe besmettingen met het coronavirus per dag blijft afnemen in België, zo blijkt uit de jongste gegevens van Sciensano . Het Nationaal Crisiscentrum geeft om 11 uur meer tekst en uitleg bij de cijfers en bij de laatste ontwikkelingen over het nieuwe coronavirus in ons land. U kan de persconferentie rechtstreeks volgens in dit liveblog.