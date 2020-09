KIJK LIVE. Crisiscentrum geeft nieuwe stand van zaken over coronavirus in België Aantal besmettingen stijgt opnieuw tot boven de 500 per dag ADN

09 september 2020

10u55 0 Het is woensdag en dus geeft het Nationaal Crisiscentrum een nieuwe stand van zaken over het coronavirus. U kan de persconferentie hier live volgen vanaf 11 uur.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Het aantal nieuwe coronabesmettingen in ons land blijft stijgen tot gemiddeld 502,1 per dag in de periode van 30 augustus tot en met 5 september. Dat is een stijging van 13 procent, blijkt uit de recentste gegevens van Sciensano. Het is al de vierde dag op rij dat het gemiddeld aantal nieuwe coronagevallen op weekbasis in stijgende lijn zit. Ook het aantal ziekenhuisopnames stijgt.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.