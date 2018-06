Kijk de komende nachten maar eens naar de wolken SVM

09 juni 2018

11u02

Bron: Belga 0 De komende nachten zijn in het noorden van ons land en Nederland mogelijk zogenoemde lichtende nachtwolken te zien, een zilverblauw schijnsel. De wolken kunnen tot zo'n anderhalf uur na zonsondergang aan de noordwestelijke hemel zichtbaar zijn. Ook voor zonsopkomst bestaat de kans de 'lichtgevende' wolken te zien, maar dan aan de noordoostelijke hemel. Dat melden Weeronline en Meteovista.

Lichtende nachtwolken zijn de hoogste wolken die we kennen. Ze komen voor op een hoogte van 85 kilometer. Ze kunnen zich vormen wanneer zeer kleine ijskristallen ontstaan op stofdeeltjes op grote hoogte. In tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden, geven deze wolken zelf geen licht. Het licht is afkomstig van de zon en wordt door de ijskristallen weerkaatst naar het aardoppervlak.

Pas nadat de zon ondergegaan is, wordt deze bewolking zichtbaar als een zilverblauwe streperige structuur. Zolang de lichtende nachtwolken nog door de zon worden beschenen, zijn ze waar te nemen. Wanneer de zon verder onder de horizon zakt, treedt ook op grote hoogte de duisternis in en zullen de lichtende nachtwolken verdwijnen. Bij goede condities is dit een uur tot anderhalf uur na zonsondergang.

"Zilverwitte, speciale kleur"

Of dit natuurfenomeen daadwerkelijk optreedt, is altijd afwachten. Sinds afgelopen donderdag zijn de condities ideaal. Het moet wel helder zijn en dit is komende nacht waarschijnlijk nog niet het geval. Zondagavond en in de nacht naar maandag is de kans op helder weer -zeker in Vlaanderen- een stuk groter.

Volgens weerman Frank Deboosere is het geleden van de nacht van 2 en 3 juli 2017 dat in België nog lichtende nachtwolken te zien waren, zo schreef hij eerder deze week op zijn website. "De kleur is heel opvallend. Daar waar andere wolken 's nachts grijs en grauw zijn, hebben lichtende nachtwolken een zilverwitte, heel speciale kleur."