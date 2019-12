Kiezer schreeuwt om politieke vernieuwing jv

19 december 2019

07u05

Bron: belga 6 De burger is niet meer tevreden met een beetje meer ethiek, transparantie en efficiëntie. Kiezers eisen grondige hervormingen en meer inspraak. Politicoloog Jean-Benoît Pilet (Université Libre de Bruxelles) en zijn collega's onderzochten bij meer dan 6.500 Belgen hoe groot de vraag naar politieke vernieuwing is. Groter dan ooit, stelden ze vast, schrijft De Standaard.

In het kader van een grootschalig interuniversitair postelectoraal onderzoek konden de ondervraagde Vlamingen, Walen en Brusselaars zich uitspreken over elf stellingen. De resultaten van de studie worden vandaag voorgesteld op 'Belgium: State of the Federation', de jaarlijkse bijeenkomst van Vlaamse en Franstalige politieke wetenschappers.

Vooral de roep om vormen van participatieve en directe democratie kent een opmars. Het grootste deel daarvan wordt verklaard door de toenemende politieke ontevredenheid bij burgers. Hoe meer iemand vindt dat het Belgische politieke systeem inefficiënt en onrechtvaardig is, hoe sterker de roep bij die persoon om hervormingen, blijkt uit de studie. Zo is er grote steun om bepaalde (voor)rechten van parlementsleden in te perken. Liefst 73 procent van de Belgen gaat ermee akkoord dat politici niet meer dan 2.500 euro bruto per maand mogen verdienen.

Pilet ziet in de cijfers een boodschap voor de nieuwe federale regering. "Hervormingen van de democratie moeten een prioriteit worden, welke kleur de coalitie ook heeft. Als men niets doet en de ontevredenheid blijft toenemen, zullen Vlaams Belang en PTB/PVDA blijven groeien. Daar wijzen de peilingen nu al op."



Het onderscheid in opinie over politieke vernieuwing tussen Vlaanderen en Wallonië is beperkt. "Er is een consensus in de drie gewesten", zegt Pilet.