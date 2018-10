Kiest sp.a voor oppositie in Oostende? Crombez ontkent formeel IVDE/DDW

26 oktober 2018

15u27 0 John Crombez ontkent dat de Oostendse sp.a al voor de oppositie heeft gekozen. Nochtans blijkt dat uit een interne mail die de lokale voorzitster van de partij naar haar leden stuurde. “Er blijven twee opties op. Alleen als het een rechtse coalitie wordt, zullen wij scherp oppositie voeren”, klinkt het.

In een interne mail die onze krant kon inkijken, stelt de Oostendse sp.a-voorzitter Stefanie Monsaert dat sp.a klaar was om te besturen, maar dat een monstercoalitie van N-VA, CD&V, Open Vld nu de deelname aan het bestuur verhindert voor haar partij. Vervolgens klinkt het als volgt: “het zal ons ertoe verplichten om onder leiding van John (Crombez, red.) de volgende jaren sterke oppositie te voeren, dicht bij de Oostendenaars. Dit zal ook nieuwe mensen in de fractie de kans geven om zich waar te maken. Iedereen weet dat dit geen makkelijke tocht wordt, maar we weten dat het kan slagen.”

Nog niks beslist

Maar na de publicatie van deze mail op hln.be ontkent nationaal sp.a-voorzitter John Crombez bij monde van zijn woordvoerster dat de keuze voor de oppositie al is gemaakt. “Er blijven nog twee opties open: een rechtse en een linkse coalitie. Daarover voert John ook nog altijd gesprekken. Wordt het een rechtse, dan kunnen we niet anders dan scherp oppositie voeren. De mail van Stefanie Monsaert moet gelezen worden als een boodschap van een voorzitster die haar leden waarschuwt dat de oppositie er kan aankomen. Maar wij hebben zelf nog niks beslist. De bal ligt niet in ons kamp.”