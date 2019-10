Kiest Groen voor het "lef" van Almaci of voor de "andere stijl" van Rzoska? IB

19 oktober 2019

Op een congres in Brussel kiezen de leden van Groen vandaag een nieuwe voorzitter voor de volgende vijf jaar. Huidig voorzitter Meyrem Almaci (43) is kandidaat om zichzelf op te volgen. Vlaams fractieleider Björn Rzoska (46) is haar voornaamste tegenstander. De uitslag wordt in de vooravond verwacht.

Bij de verkiezingen van 26 mei ging Groen erop vooruit, maar lang niet zoveel als gehoopt. Ondanks die tegenvallende uitslag wil uittredend voorzitter Almaci, die vijf jaar geleden de fakkel overnam van Wouter Van Besien, graag een tweede mandaat. De voorbije weken voerden zij en haar Gentse running mate Dany Neudt intern campagne met als slogan "Lef en Hoop": ze wil dat de partij "hoop biedt aan wie het moeilijk heeft" en het "lef heeft om ideeën in beleid om te zetten".

Björn Rzoska wil Groen bevrijden van het imago een partij voor de "happy few" te zijn. Dat wil hij met een andere aanpak en een andere stijl. "Vertrouwen zullen we pas verdienen als we de kalmte bewaren", liet hij optekenen. Rzoska, uit Lokeren, komt op met het Mechelse gemeenteraadslid Rina Rabau.

Derde kandidatenduo

Een derde kandidatenduo diende zich nog net voor de deadline aan. De onbekende Christophe Steyaert, ondervoorzitter van Groen in Brugge, is kandidaat, samen met zijn partner Charlotte Storme. Hun kandidatuur lijkt vooral een statement: ze willen het voorzitterschap afschaffen en Groen terug naar de basisdemocratie brengen.

Vandaag stellen de drie kandidatenduo's hun programma's een laatste keer voor aan het congres. Na een vragenronde zullen zij de congreszaal moeten verlaten om de ongeveer duizend ingeschreven leden over de kandidaturen te laten debatteren. Na dat debat volgt dan de stemming. De uitslag wordt in de vooravond verwacht.