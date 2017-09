Kiara doet het: ze is de snelste slechtziende chauffeur van België 22u28

Bron: vtmnieuws.be 0 vmma In 'Over Winnaars' heeft de 22-jarige Kiara Van Langenhove uit Lokeren zich tot 'Snelste ernstige slechtziende chauffeur van Vlaanderen' gekroond. Dat deed ze met behulp van Koen Wauters op het circuit van Zolder.



Kiara kan door een aangeboren afwijking aan het zicht niet doen wat ze dolgraag zou willen doen: autorijden. Familie bezoeken of boodschappen doen met de wagen: voor haar leeftijdsgenoten is het vanzelfsprekend, maar voor Kiara niet. En dat ervaart ook Koen Wauters zelf.



Door een zeldzame afwijking bedraagt haar zicht amper 1 op 10 (zij ziet op 1 meter, wat mensen op 10 meter afstand waarnemen, red.) en om achter het stuur te mogen plaatsnemen moet je minstens 6 op 10 halen. Een bril of een operatie kunnen daar niets aan veranderen.

oen lijkt een aanleg te hebben als rij-instructeur want Kiara is enorm snel weg met het autorijden. Na een paar rondjes rijden gaat het enorm vlot. Maar dan... gaat het bijna gigantisch mis.

Professioneel racer Anthony Kumpen krijgt een bril op waardoor hij ook maar een tiende van zijn normale zicht overhoudt. Hij moet met deze beperking het volledige parcours doorlopen. De tijd waarbinnen hij dit doet, zal de tijd zijn die Kiara en Koen proberen te verbreken.

Samen met Koen doet Kiara een gooi naar de titel 'Snelste ernstig slechtziende chauffeur van Vlaanderen' en ... het lukte haar!