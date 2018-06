Kia uitgebrand in Denderhoutem KBD

20 juni 2018

13u47 0

Op de Borrekent ter hoogte van Denderhoutem is deze ochtend een wagen volledig uitgebrand. Het ging om een Kia van 10 jaar oud. Plots merkte de chauffeur rook vanonder de motorkap en zette hij zijn wagen aan de kant. Hij kon tijdig naar buiten stappen, maar zijn wagen is rijp voor de schroothoop. De brandweer kwam het voertuig blussen. Er vielen geen gewonden. De oorzaak is nog niet bekend.