KI buigt zich over doorverwijzing drie verdachten van aanslag Joods Museum

21 maart 2018

09u25

Bron: belga 1 Voor de Brusselse kamer van inbeschuldigingstelling zijn de debatten begonnen over de vraag welke verdachten voor het assisenhof zullen moeten verschijnen voor de aanslag op het Joods Museum op 24 mei 2014. Die aanslag kostte het leven aan vier mensen.

Het federaal parket had gevraagd om enkel Mehdi Nemmouche en Nacer Bendrer door te verwijzen naar het assisenhof en de derde verdachte Mounir Atallah, buiten vervolging te stellen. De raadkamer besliste in januari echter om alle drie de verdachten door te verwijzen. De debatten voor de KI zouden minstens tweeënhalf uur in beslag nemen.

De aanslag op het Joods Museum eiste vier mensenlevens. Het koppel Israëlische toeristen Emanuel (54) en Miriam (53) Riva en de 66-jarige Française Dominique Chabrier, vrijwilligster in het museum, stierven ter plekke en de 25-jarige museummedewerker Alexandre Strens overleed op 6 juni.

Een week na de aanslag werd in Marseille een eerste verdachte, Mehdi Nemmouche, opgepakt. Hij was onder meer in het bezit van wapens die sterk leken op de wapens die gebruikt waren bij de aanslag, munitie en een vlag van terreurgroep IS. Nemmouche heeft tot op heden nog geen enkele verklaring afgelegd tegenover de Belgische speurders en volgens zijn advocaten is de man wel betrokken bij de aanslag maar was hij niet de schutter.

In de loop van het onderzoek werden nog twee andere verdachten onder aanhoudingsbevel geplaatst, Nacer Bendrer en Mounir Atallah. Zij werden na verloop van tijd vrijgelaten onder voorwaarden, al zit Bendrer intussen opnieuw in Frankrijk in de cel voor andere feiten.

Midden januari 2015 werd ook een opsporingsbericht voor een vierde mogelijke verdachte verspreid, een man die enkele dagen na de aanslag gefilmd is in het gezelschap van Nemmouche. Die man is nog steeds niet geïdentificeerd.