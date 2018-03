KI beslist op 19 april over doorverwijzing drie verdachten

aanslag Joods Museum Redactie

21 maart 2018

09u25

Bron: belga 2 De Brusselse kamer van inbeschuldigingstelling zal op 19 april beslissen welke verdachten voor het assisenhof zullen moeten verschijnen voor de aanslag op het Joods Museum op 24 mei 2014. Die aanslag kostte het leven vier mensen.

Het federaal parket had gevraagd om enkel Mehdi Nemmouche en Nacer Bendrer door te verwijzen naar het assisenhof en de derde verdachte Mounir Atallah, buiten vervolging te stellen. De raadkamer besliste in januari echter om alle drie de verdachten door te verwijzen. Het is nu aan de KI om te oordelen of ze die beslissing bevestigt.

De aanslag op het Joods Museum eiste vier mensenlevens. Het koppel Israëlische toeristen Emanuel (54) en Miriam (53) Riva en de 66-jarige Française Dominique Chabrier, vrijwilligster in het museum, stierven ter plekke. De 25-jarige museummedewerker Alexandre Strens overleed op 6 juni.

Een week na de aanslag werd in Marseille een eerste verdachte, Mehdi Nemmouche, opgepakt. Hij was onder meer in het bezit van wapens die sterk leken op de wapens die gebruikt waren bij de aanslag, munitie en een vlag van terreurgroep IS. Nemmouche heeft tot op heden nog geen enkele verklaring afgelegd tegenover de Belgische speurders en volgens zijn advocaten is de man wel betrokken bij de aanslag maar was hij niet de schutter.

In de loop van het onderzoek werden nog twee andere verdachten onder aanhoudingsbevel geplaatst, Nacer Bendrer en Mounir Atallah. Zij werden na verloop van tijd vrijgelaten onder voorwaarden, al zit Bendrer intussen opnieuw in Frankrijk in de cel voor andere feiten.

Midden januari 2015 werd ook een opsporingsbericht voor een vierde mogelijke verdachte verspreid, een man die enkele dagen na de aanslag gefilmd is in het gezelschap van Nemmouche. Die man is nog steeds niet geïdentificeerd.

Het federaal parket vraagt om enkel Mehdi Nemmouche en Nacer Bendrer door te verwijzen naar het assisenhof en de derde verdachte, Mounir Atallah, buiten vervolging te stellen. De meeste burgerlijke partijen kunnen zich vinden in die stelling, maar de familie van Dominique Chabrier vraagt om ook Mounir Attalah door te verwijzen naar het assisenhof.

De advocaten van Mehdi Nemmouche herhalen intussen dat hun cliënt pas een verklaring zal afleggen op het assisenhof zelf, maar dat hij niet de schutter is. Ze verwijzen daarvoor onder meer naar de videobeelden van de aanslag en het opsporingsbericht dat over de aanslag verspreid werd. Volgens de verdediging is op de originele videobeelden duidelijk te zien dat de schutter een zonnebril draagt, terwijl die zonnebril op de foto's die voor het opsporingsbericht gebruikt werden, plotseling zou verdwenen zijn.

In september lieten de advocaten van Mehdi Nemmouche weten dat hun cliënt waarschijnlijk een hersentumor heeft en zijn proces mogelijk niet zal kunnen bijwonen. Daar is intussen verandering in gekomen. Nemmouche zou zijn proces kunnen bijwonen, maar moet nog een aantal medische onderzoeken ondergaan.