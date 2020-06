Khattabi: "MR probeerde te marchanderen voor steun voordracht bij Grondwettelijk Hof” mvdb

06 juni 2020

09u07

De MR heeft geprobeerd om de liberale steun voor de benoeming van Zakia Khattabi (Ecolo) bij het Grondwettelijk Hof te koppelen aan groene steun voor 300 miljoen euro schadevergoeding voor Waalse bezitters van zonnepanelen. Dat claimt Khattabi op de Franstalige openbare omroep RTBF.

Khattabi was door haar partij naar voren geschoven om rechter bij het Grondwettelijk Hof te worden, maar ze slaagde er midden mei niet in de vereiste tweederdemeerderheid in de Senaat te behalen. In ‘Le Grand Oral’ van RTBF en Le Soir sprak ze voor het eerst over die nederlaag.

Khattabi stuitte naar eigen zeggen op “een campagne” van N-VA, maar ze richtte haar banbliksems ook op de MR. “De waarheid is dat er een poging tot onderhandelen is geweest, maar dat we de prijs van 300 miljoen euro niet wilden betalen”, zei Khattabi.

Volgens haar vroegen de Franstalige liberalen begin mei 300 miljoen euro om de eigenaars van zonnepanelen in Wallonië een schadevergoeding te bezorgen. Ze zouden immers een prosumententarief moeten gaan betalen voor het gebruik van het distributienetwerk.

“Die deal is mij rechtstreeks voorgesteld. Door een verantwoordelijke van MR. Ik kreeg een telefoontje, twee dagen voor het Prosumer-akkoord. Ik wacht tot iemand dit durft te ontkennen, want ik had zelf het contact, en ik weet met wie”, vertelt Khattabi.

“Omdat we de deal hebben geweigerd, hebben ze niet voor mij gestemd”, concludeert het parlementslid van Ecolo, die eraan toevoegde dat de liberalen hadden voorgesteld om foto’s van de stembrieven van liberale senatoren over te maken als bewijs van hun steun.

Bij MR stelt men in een reactie dat het Prosumer-akkoord op 2 mei is afgehamerd. Voordien is er volgens de partij op geen enkel moment sprake geweest van eender welke tegenprestatie voor steun voor de kandidatuur van Khattabi.