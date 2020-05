Khattabi haalt ook bij tweede geheime stemming niet vereiste tweederdemeerderheid voor Grondwettelijk Hof

15 mei 2020

Bron: Belga 8 Ook bij de tweede geheime stemming heeft Ecolo-Kamerlid Zakia Khattabi niet de tweederdemeerderheid gehaald om als rechter bij het Grondwettelijk Hof te kunnen voorgedragen worden. De procedure voor de voordracht zal nu voor de derde maal opnieuw opgestart worden.

Aan de tweede geheime stemming namen nog 58 senatoren deel. Er waren 19 blanco of ongeldige stemmen. Opnieuw kreeg Khattabi 28 stemmen achter haar naam, haar partijgenote Cécile Thibaut kreeg er 11.

Senaatsvoorzitster Sabine Laruelle kondigde daarop aan dat de procedure voor een derde maal zal opgestart worden met de oproep tot kandidaten. Ze riep ook het bureau bijeen. Dat gebeurt in het halfrond wegens de afstandsregels in het kader van de coronacrisis.

Tijdens het debat deed N-VA-fractieleider Karl Vanlouwe een voorstel om de procedure voor de aanstelling van rechters bij het Grondwettelijk Hof te veranderen. “Nu wordt gezegd dat de ene taalgroep de kandidaat van de andere taalgroep zonder meer moet aanvaarden, zoniet komt de rechtstaat in gevaar”, verwees hij naar de woorden van Ecolo-fractieleidster Hélène Ryckmans even voordien. Vanlouwe stelt voor om de deelstaten de voordracht van rechters bij het Grondwettelijk Hof te laten doen in plaats van de Senaat.