Khattabi gooit handdoek in de ring voor de geheime stemming in Senaat Redactie

15 mei 2020

13u15

Bron: Belga 0 Ecolo-kamerlid en gewezen covoorzitster Zakia Khattabi zal haar mandaat in de Kamer voortzetten. Dat kondigde ze op Twitter aan nog voor de geheime stemming in de Senaat van start is gegaan over haar voordracht tot rechter bij het Grondwettelijk Hof. "Ik zet dus mijn politiek engagement in het parlement verder en ik zal nog met meer motivatie doen", stelde ze.

"Door de verkiezingsoverwinning, waar ik mijn partij naar geleid heb, kan mijn partij de zetel van Jean-Pierre Snappe in het Grondwettelijk Hof behouden en ik had ervoor gekozen mij kandidaat te stellen voor zijn opvolging. De vier jaar voorzitterschap en het einde van dat mandaat hebben veel van mij gevraagd. Daarom wilde ik de prachtige gelegenheid grijpen om mijn engagement voor de rechtstaat een nieuwe vorm te geven. Anderen hebben daar anders over beslist. Ik neem daar akte van", lichtte ze nog toe.

Na de aankondiging vrijdag van partijvoorziter Georges-Louis Bouchez, dat de MR de voordracht van Khattabi niet zou steunen, leken haar kansen op een voordracht door de Senaat volledig geslonken te zijn.

In de Senaat zelf zorgde het dossier van de voordracht van Khattabi als rechter bij het Grondwettelijk Hof voor heel wat verbaal tumult. Ecolo-Groen-fractieleidster Hélène Ryckmans wilde de kandidatuur verdedigen, maar werd de mond gesnoerd door senaatsvoorzitster Sabine Laruelle (MR) die stelde dat er niet over de kandidaten gesproken mocht worden. Toen daarna Vlaams Belang-fractieleider Guy D'haeseleer zijn uiteenzetting wilde starten, werd ook hij door Laruelle onderbroken, maar hij weigerde te stoppen, ook niet toen hem het woord afgenomen werd en de microfoon uitgeschakeld werd.